ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22650280 www.24chasa.bg

При три акции на Великден Гърция спасила 91 мигранти в морето на юг от Крит

Бреговата охрана на Гърция Снимка: 24 часа архив

Гръцките власти са провели днес три отделни спасителни операции южно от Крит, след като край бреговете на острова са били засечени три лодки с мигранти с общо 91 души, съобщават в. "Катимерини" и БТА.

Кораб на Агенцията на Европейския съюз за гранична и брегова охрана Фронтекс (Frontex), подпомогнат от наблюдение с дрон, е локализирал лодка с 35 души на борда на около 55 морски мили югоизточно от Кали Лименес.

Преди това кораб на бреговата охрана и дрон са засекли 22 души на борда на друга лодка на около 45 морски мили в югоизточна посока.

При друга операция 34 души са били спасени на около 44 морски мили южно от този район, съобщава "Катимерини".

Очаква се мигрантите да бъдат прехвърлени на Кали Лименес преди да преместени във временен център за прием в Ираклио.

Бреговата охрана на Гърция

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

