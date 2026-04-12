Орбан и опозицията с взаимни обвинения в изборни измами

Лагерът на унгарския министър-председател Виктор Орбан и опозицията си отправят взаимни обвинения в изборни измами, докато и двете страни се готвят за евентуален сблъсък в резултатите от решаващите избори в неделя.

Орбан е изправен пред безпрецедентно предизвикателство към 16-годишното си управление в Будапеща, тъй като неговият съперник Петер Магяр, бивш член на правителството, и неговата партия „Тиса" водеха в проучванията на общественото мнение в навечерието на гласуването в неделя, пише "Политико".

Около 54% от регистрираните избиратели бяха гласували до 13:00 ч., в сравнение с 40% на предишните парламентарни избори през 2022 г., според данни на унгарската национална избирателна служба. Ранната избирателна активност е рекорд в посткомунистическата история на Унгария.

Докато унгарците продължават да гласуват, привържениците на Орбан вече се готвят за конфронтация, след като резултатите бъдат обявени след затварянето на избирателните секции в 19:00 ч. Двата лагера си разменят обвинения в изборни измами, като експерти предупреждават, че резултатът може да бъде оспорен в съда, независимо кой спечели.

Стотици международни наблюдатели са пристигнали в Будапеща, докато лагерът на Орбан е създал свои собствени групи за наблюдение. Десетина евродепутати от дясната група „Патриоти за Европа" са регистрирани като наблюдатели, заедно със 100 наблюдатели, свързани с групи, подкрепящи Орбан — което подготвя почвата за това, което според експертите ще бъде сблъсък на позиции с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която унгарското правителство отхвърля като политизирана.

Документален филм на независими журналисти, озаглавен „Цената на един глас", излъчен на 26 март, разкри твърдения за широко разпространено купуване на гласове и оказване на натиск върху избирателите в полза на партията „Фидес" на Орбан в селските райони. Очевидци твърдят, че партията е предлагала пари в брой в замяна на гласове.

Михай Гер, местен съветник от партията на Зелените в село Албертирса, заяви пред "Политико", че в неговия район на хората са били предложени до 30 000 форинта – 80 евро – за да гласуват за „Фидес".

Унгарският бизнесмен Дьорд Ваберер заяви във фейсбук в неделя, че ще даде 300 000 форинта на всеки, който разкрие изборни измами.

Същият консорциум, който е продуцирал документалния филм „Цената на един глас", е организирал мрежа от 2400 наблюдатели в над 100 места в цяла Унгария, за да документира измамите, съобщи пресслужбата на консорциума DE! Те планират да излъчват на живо всички случаи на измама, които открият, в канал в YouTube.

Партията „Тиса" на Магяр е предоставила собствена система, чрез която избирателите да сигнализират за изборни измами.

„Фидес" последва примера, като създаде гореща линия и специален имейл адрес. „Повечето от тези нарушения са свързани с „Тиса". Те викат за измама – но всъщност самите те я извършват", заяви в неделя сутринта евродепутатът от „Фидес" Чаба Дьомотор.

„Въз основа на подадените от Фидес сигнали са установени 639 случая на изборни нарушения, като в момента се разследват 74 полицейски доклада", каза Дьомотор.

Лидерът на опозицията Магяр заяви в неделя сутринта, че ще приеме резултатите, стига да няма сериозни изборни измами, като призова избирателите да сигнализират за всякакви нередности, които забележат, съобщи HVG.

Магяр заяви, че ако изборите са честни и свободни, Тиса ще спечели; той обвини правителството на Орбан, че подготвя провокации под фалшив флаг, за да опорочи резултатите в районите, ръководени от Тиса.

Междувременно международният говорител на Орбан, Золтан Ковач, публикува съобщение в X в неделя сутринта, в което обвини Тиса, че подготвя почвата за щурмуване на правителствени сгради, ако загубят.

„Мястото има значение – и това говори много", заяви Ковач за партията за наблюдение на изборите, планирана от Тиса, като посочи, че тя се провежда на няколко улици от резиденцията на министър-председателя.

„Достатъчно е само кратка разходка, за да се превърне тълпата от „наблюдатели на резултатите" в „действащи", предупреди Ковач. „Ако резултатът се окаже неблагоприятен, обстановката позволява бърза мобилизация на политически чувствително място. В напрегнат момент близостта може да доведе до ескалация."