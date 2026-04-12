ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двойно са скочили цените на имотите край Атина за ...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22650436 www.24chasa.bg

През 2025 г. над 570 000 китайски студенти са продължили образованието си в чужбина

КМГ

1312
Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. над 570 000 китайски студенти са продължили образованието си в чужбина, съобщи в петък Уан Дацюан, директор на Китайския център за научен обмен.

В изказване на Форум за обучение в чужбина, проведен в Пекин, Уан разкри, че общият брой на китайските студенти, обучаващи се в чужбина, е достигнал 570 600 през миналата година, докато броят на студентите, върнали се в Китай след завършване на обучението си, е бил 535 600.

„Забелязахме, че въпреки промените в националната и международната обстановка, желанието на китайските студенти да учат в чужбина остава силно", заяви Уан.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”