ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22650442 www.24chasa.bg

Най-голямата държавна болница в Хонконг ще започне да функционира през октомври

КМГ

1132
Снимка: Китайска медийна група

Болница „Кай Так", която е най-голямата държавна болница в Хонконг както по площ, така и по брой легла, ще започне да функционира през октомври, съобщи в петък Управлението на болниците в Хонконг.

Според Управлението новата болница, с обща брутна застроена площ от 500 000 квадратни метра, разполага с 2400 легла, 37 операционни зали и различни специализирани центрове. Болницата ще предоставя денонощни услуги по спешна медицинска помощ.

Дейността ще започне на два етапа, като специализираният амбулаторен блок и онкологичният блок ще отворят врати през октомври. Стационарните, хирургичните и спешните услуги ще започнат да функционират през 2028 г.

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

