Папа Лъв XIV поздрави православните християни за Великден

Папа Лъв XIV поздрави християните, които днес празнуват православния Великден, и отправи призив за мир в условията на глобални конфликти, съобщиха АНСА и БТА.

"Днес много източни църкви празнуват Великден според юлианския календар. Поздравявам цялата общност и пожелавам мир в единството на вярата във Възкресението", каза Светият отец в традиционната си неделна проповед.

"Придружавам с по-усърдна молитва страдащите заради войната, особено любимия украински народ. Нека светлината на Христос донесе утеха на измъчените сърца и укрепи надеждата им за мир", каза папата и призова международната общност да не губи фокус върху трагедията на войната в Украйна.

В отделно изявление той изрази солидарност с народа на Ливан, заявявайки, че е "по-близо от всякога" до него в тези трудни дни.

Папа Лъв XIV подчерта значението на защитата на цивилните, като отбеляза, че принципът на човечността е в основата на международното право. "Съществува морално задължение да се защитава цивилното население от ужасните последици на войната", подчерта папата и призова страните в конфликта да прекратят огъня и спешно да потърсят мирно решение.