Повишена бойна готовност в Израел след провала на преговорите между САЩ и Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-висшият военен в Израел нареди на въоръжените сили на страната да се приведат в повишена бойна готовност след провала на преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, съобщи днес израелският уебсайт Ynet (електронната версия на в. "Йедиот Ахронот"), пишат ДПА и БТА.

Началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир нареди на въоръжените сили да се приведат в повишена бойна готовност и да се подготвят за възможността за подновяване на военната конфронтация с Иран в близко бъдеще, сe посочва в медийното съобщение.

Същевременно говорител на ЦАХАЛ каза, че за момента все още не е взето решение за военни действия и че инфромацията в Ynet се проучва.

Позовавайки се на висши израелски правителствен служител, обществената телевизия "Кан" съобщи, че Израел е готов заедно със САЩ за възобновяване на бойните действия срещу Иран.

Снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че кампанията срещу Иран не е приключила.

Според Ynet ЦАХАЛ са предприели подготвителни действия, подобни на тези преди войната с Иран през юни миналата година и преди сегашната кампания, започнала на 28 февруари, с ускорени процедури на планирането и изпълнението.

Медията посочва, че е издадена заповед за поддържане на висока бойна готовност във всички райони, за да се съкрати времето за реакция и за преодоляване на оперативните пропуски.