Рекорд 2 часа преди края на изборния ден в Унгария - над 74% избирателна активност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рекордна избирателна активност в Унгария в края на изборния ден, пише Euronews.

Към 17:00 часа местно време малко над 74% от имащите право на глас бяха гласували, което представлява рекордно висок резултат и значително увеличение в сравнение с 62 % на последните избори преди четири години.

Действащият министър-председател Виктор Орбан изрази задоволството си от високата избирателна активност, след като гласува в Будапеща.

„Дойдох, за да спечеля", каза той и призова всички да гласуват.

След като гласува, лидерът на опозицията Петер Магяр заяви, че е сигурен, че партията му „Тиса" ще спечели, и че вярва, че ще настъпи промяна във върха на унгарската политика.