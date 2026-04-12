Армията на Нигерия убила над 200 души на селски пазар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 200 души са загинали в североизточния нигерийски щат Йобе, след като нигерийски бойни самолети са ударили вчера селски пазар, докато са преследвали ислямисти, твърдят местни жители, цитирани от Ройтерс.

Нигерийските ВВС съобщиха днес, че са поразили бойци на ислямистката групировка „Боко Харам", като в изявлението им не се споменава за удар по пазар. Те не отговориха на допълнителни искания за коментар.

Ударът е нанесен в село в щата Йобе на границата с щата Борно, където дългогодишните сблъсъци между силите на реда и ислямистите доведоха до гибелта на хиляди цивилни и до разселването на милиони, пише БТА.

Лаван Зана Нур Гейдам, общински съветник и традиционен управник на местната общност заяви пред Ройтерс, че ранените са откарани в болници в Йобе и Борно.

Това беше опустошителна трагедия на пазара. Над 200 души изгубиха живота си при въздушния удар, заяви той в телефонно интервю.

Трима местни жители и служител от международна хуманитарна агенция потвърдиха удара и вероятния брой на жертвите.

Агенцията за управление на извънредни ситуации в щата Йобе заяви, че е получила предварителни съобщения за инцидент на пазара, „който според съобщенията е довел до жертви, засягащи някои търговци", и е задействала спешните служби.