Иран плаши САЩ със "смъртоносен водовъртеж" в Ормузкия проток

Иранските Гвардейци на Ислямската революция заявиха днес че "имат пълен контрол" върху движението в Ормузкия проток и заплашиха да хванат враговете си в "смъртоносен водовъртеж", пишат Франс прес и БТА.

"Целият трафик [...] се намира изцяло под контрола на въоръжените сили", заяви в публикация в "Екс" военноморското командване на Гвардейците, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви американска военноморска блокада на пролива.

"Врагът ще се окаже в капана на смъртоносен водовъртеж, ако направи погрешна стъпка", предупреди военноморското командване, придружавайки посланието си с видео, в което се виждат кораби, гледани през мерника на оръжие.