Социологическа агенция: Орбан губи изборите, "Тиса" с 55,5% от гласовете

Според данните, публикувани от социологическата агенция „Медиан", партията „Тиса" на Петер Магяр е получила 55,5% от гласовете, докато за „Фидес" на Виктор Орбан се прогнозират 37,9%, съобщи Euronews.

За крайнодясното движение „Нашата родина" (Mi Hazánk) се прогнозират 3,9 % от гласовете.

Превърнати в мандати, тези данни означават, че „Тиса" е близо до постигането на две трети мнозинство в парламента с между 131 и 139 места, докато „Фидес" се очаква да спечели между 59 и 67 места.

Унгарският парламент има общо 199 места.

Данните не са изчислени въз основа на традиционен екзит пол, а представляват прогноза за мандатите, базирана на проучване с голяма извадка, проведено през последните три дни.

Рекордна избирателна активност беше регистрирана в Унгария към 18:30 ч. - 77%.