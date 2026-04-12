Официално: Магяр отвя Орбан с 40% разлика при близо 60% преброени бюлетини (Обновява се)

Виктор Орбан и неговата "Фидес" губят парламентарните избори в Унгария. Това показват данните на унгарската избирателна комисия при 60,24% преброени бюлетини. Виктор Орбан Снимка: Екс/EUROPA

Към момента партията на Орбан взима 56 мандата (28,14%). "Тиса" и Петер Магяр взимат 136 мандата (68,34%).

В новия унгарски парламент влиза и партията "Нашата родина" с 7 мандата (3,52%).

Унгарският парламент има общо 199 места.

Рекордна избирателна активност беше регистрирана в Унгария към 18:30 ч. - 77%.

Изборният ден протече с взаимни обвинения между Орбан и опозицията в изборни измами.

Документален филм на независими журналисти, озаглавен "Цената на един глас", излъчен на 26 март, разкри твърдения за широко разпространено купуване на гласове и оказване на натиск върху избирателите в полза на партията "Фидес" на Орбан в селските райони. Очевидци твърдят, че партията е предлагала пари в брой в замяна на гласове.

Лидерът на опозицията Магяр заяви в неделя сутринта, че ще приеме резултатите, стига да няма сериозни изборни измами, като призова избирателите да сигнализират за всякакви нередности, които забележат, съобщи HVG. Добави, че ако изборите са честни и свободни, Тиса ще спечели. Той обвини правителството на Орбан, че подготвя провокации под фалшив флаг, за да опорочи резултатите в районите, ръководени от "Тиса".

Мнозинството унгарци разбра решаващото значение на днешните избори. Никога преди, от първите свободни избори през 1990 г., толкова много унгарци не са упражнявали правото си на глас, каза още той на пресконференция в централата на партията и благодари на всички избиратели, „че превърнаха деня в празник на демокрацията".

Той отдаде специална почит на 50 000 доброволци на ТИСА, включително 20 000 преброители на гласове и 10 000 външни наблюдатели, разположени в избирателните секции. „В една функционираща демокрация може би подобни мерки дори не биха били необходими, защото властите и правоприлагащите органи могат да гарантират честността и свободата на вота", заяви той.

„Но за съжаление, тъй като Унгария в момента не е функционираща държава, това беше необходимо", добави Мадяр.

Той допълни, че ТИСА е получила хиляди сигнали за изборни нарушения и обеща правни действия, пише БТА.

„Тези, които са извършили или са подбуждали към измами, ще отговарят пред закона", заяви той, добавяйки, че наблюдателите вече са възпрепятствали „многобройни опити за измами".

Той призова за спокойствие и поддръжниците на ТИСА да бъдат весели и да изчакат резултатите. Той каза, че няма причина за насилие, когато партията е на път да спечели, след което „ще имаме голям унгарски празник".

Междувременно международният говорител на Орбан, Золтан Ковач, публикува съобщение в X в неделя сутринта, в което обвини "Тиса", че подготвя почвата за щурмуване на правителствени сгради, ако загубят.