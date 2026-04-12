Съветник на Орбан: Демократичният мандат на следващия парламент ще е по-силен от всякога

Поддръжник на Петер Магяр държи унгарското знаме на фона на парламента в Будапеща. Снимка: Ройтерс

Изключително високата избирателна активност на изборите в Унгария показва, че унгарската демокрация е „изключително силна", заяви Гергей Гуяш, ръководител на кабинета на министър-председателя Виктор Орбан след затварянето на секциите на произведените днес парламентарни избори в страната, предаде националната новинарска агенция МТИ, пише БТА.

На пресконференция в централата на управляващата партия ФИДЕС- Християндемократи Гуяш благодари на избирателите, казвайки, че „унгарската демокрация винаги е силна и избирателите чувстват нуждата да гласуват в голям брой".

Той отдаде заслуга за високата избирателна активност на „масовите мобилизационни усилия" на ФИДЕС, добавяйки, че демократичният мандат на следващия парламент ще бъде „по-силен от всякога".

Гуяш изрази надежда, че управляващите партии ще си осигурят още един мандат.

„Надяваме се, че избирателите ще дадат на ФИДЕС и Християндемократите необходимото мнозинство от 100 места, за да спечелят и да сформират следващото правителство", заяви той.

