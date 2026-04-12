Двойно са скочили цените на имотите край Атина за осем години

Столицата на Гърция Атина Снимка: Пиксабей

Цените на имотите в областта Атика, в която попада и гръцката столица Атина, са скочили повече от два пъти за последните осем години, съобщава в. „Катимерини", като се позовава на данни на Банката на Гърция.

Според цитираните данни от 2017 г., когато е приключила низходяща тенденция на пазара на имоти, до 2025 г. цените в Атика са отбелязали общо покачване от 104,5%, пише БТА.

Заради високото търсене от чужбина, се наблюдава значително повишение на продажните цени, особено в райони като центъра на Атина, южните предградия и популярните ваканционни дестинации, посочва вестникът.

Столицата на Гърция Атина

