Орбан призна поражението: Резултатът е болезнен, но ясен

Унгарският премиер Виктор Орбан призна поражението си и поздрави победителя – формацията "Тиса" на Петер Магяр, предадоха унгарски медии.

Премиерът веднага призна, че резултатът от изборите е болезнен, но ясен. По думите му на "Фидес" не е поверена отговорността да управлява, затова те поздравяват победилата партия.

„Резултатът е болезнен, но ясен; поздравяваме победилата партия", заяви Виктор Орбан, който заедно с ръководството "Фидес" бе посрещнат с бурни аплодисменти на сцена, изградена на брега на река Дунав в Будапеща, пише БТА.

Орбан благодари на избирателите и на хората, които са гласували за "Фидес" , както и на избирателите зад граница.

Той каза, че все още не е ясно точно какво означава този изборен резултат, но добави, че партията му ще продължи да се бори и в опозиция и няма да разочарова избирателите си и унгарския народ.

„Няма да се предадем. Никога, никога, никога, никога няма да се предадем!", заяви Орбан, което отново предизвика бурни аплодисменти от публиката. Той каза още, че щом раните зараснат, работата ще започне отново, а за това ще са необходими всички 2,5 милиона избиратели на "Фидес".

„Бог над всички нас, Унгария над всичко", каза министър-председателят в края на речта си.

Лидерът на унгарската опозиция Петер Магяр обяви в публикация във Фейсбук, че е получил обаждане от Орбан, с което той го е поздравил за изборната победа.

Избирателната активност на днешните избори, информацията за която все още не е окончателна, е била 77,80% към 18:30 часа местно време, надхвърляйки предишния рекорд от 70,5% от парламентарните избори през 2002 г., посочи унгарската избирателна служба.