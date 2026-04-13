Петер Магяр: Унгария влезе в историята 23 г. след референдума за присъединяване в ЕС

Мнозинството унгарци разбра решаващото значение на днешните избори, заяви лидерът на опозиционната унгарска партия "Тиса" Петер Магяр след затварянето на секциите тази вечер, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Говорейки в централата на партията в изборната нощ, Магяр заяви, че „точно 23 години след референдума, който реши присъединяването на Унгария към Европейския съюз, Унгария отново е в историята".

Според Магяр първоначалните данни сочат, че избирателната активност може да надхвърли 6 милиона, „исторически максимум" от 1990 г. насам. „Никога преди, от първите свободни избори през 1990 г., толкова много унгарци не са упражнявали правото си на глас", отбеляза той, благодарейки на всички избиратели, „че превърнаха деня в празник на демокрацията".

Макар и предпазливо оптимистичен, въз основа на предварителните данни и данните за избирателната активност, Магяр заяви, че партията му се стреми да „спечелят избори, а не допитвания".

Той отдаде специална почит на 50 000 доброволци на "Тиса", включително 20 000 преброители на гласове и 10 000 външни наблюдатели, разположени в избирателните секции. „В една функционираща демокрация може би подобни мерки дори не биха били необходими, защото властите и правоприлагащите органи могат да гарантират честността и свободата на вота", заяви той.

„Но за съжаление, тъй като Унгария в момента не е функционираща държава, това беше необходимо", добави Магяр.

Той допълни, че "Тиса" е получила хиляди сигнали за изборни нарушения и обеща правни действия.

„Тези, които са извършили или са подбуждали към измами, ще отговарят пред закона", заяви той, добавяйки, че наблюдателите вече са възпрепятствали „многобройни опити за измами".

Той призова за спокойствие и поддръжниците на "Тиса" да бъдат весели и да изчакат резултатите. Той каза, че няма причина за насилие, когато партията е на път да спечели, след което „ще имаме голям унгарски празник".