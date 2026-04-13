Британският министър на въоръжените сили: Базите в Кипър не подлежат на обсъждане

Британският министър на въоръжените сили Ал Карнс отхвърли съмненията относно бъдещето на британските бази в Кипър, след като президентът на островната държава Никос Христодулидис призова за преговори за техния статут след края на войната с Иран, предаде Пи Ай Мидия/ДПА.

Ал Карнс настоя, че „правният статут на суверенните базови зони е непоклатим“ на фона на индикации, че Кипър може да призове Лондон да се откаже от суверенитета си над Акротири и Декелия, съобщи БТА.

Напрежението се увеличи, след като ирански дрон удари базата на Кралските ВВС в Акротири миналия месец и имаше забавяне в изпращането на военен кораб от Великобритания, който да помогне за защитата на острова.

Корабът „Драгън“ пристигна в Източното Средиземноморие повече от три седмици след като базата на Кралските военновъздушни сили беше ударена от дрон – атака, която породи опасения в Кипър, че базите може да представляват заплаха за сигурността на острова.

„Това, което виждаме поради заплахата, която възниква за първи път от дълго време е, че кипърците, британците и другите съюзници се обединяват, за да работят по интегриран план за защита на капацитета тук. Мисля, че ще видим много позитиви. Можем да разберем някои от търканията, но реалността е, че правната основа на тези суверенни територии не подлежи на обсъждане“, заяви Карнс, цитиран от в. „Телеграф“ малко преди разговорите с кипърското правителство.

Миналия месец Христодулидис призова за „открита и откровена дискусия“ относно двете британски бази, които той определи като „последица от колониализма“.

„Когато тази ситуация в Близкия изток приключи, ще проведем открита и откровена дискусия с британското правителство“, заяви той.

Акротири и Декелия са британска суверенна територия съгласно договор, подписан за независимостта на Кипър през 1960 г.

В миналото Великобритания е използвала базите за операции в Близкия изток.