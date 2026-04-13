Иран е екзекутирал 1639 души през миналата година - най-много от 1989 г. насам

Иранските власти са екзекутирали най-малко 1639 души през 2025 г., предаде Франс прес, отбелязвайки, че това е най-голямата бройка от 1989 година насам.

Данните са от две неправителствени организации - базираните в Норвегия "Човешките права в Иран" (Iran Human Rights/IHR) и във Франция "Заедно срещу смъртното наказание" (Together Against the Death Penalty/Еnsemble Contre la Peine de Mort - ECPM). Те предупреждават, че прилагането на смъртното наказание в Иран може да зачести след войната със САЩ и Израел, започнала на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.

Броят на екзекуциите в Иран е нараснал с 68% в сравнение с 2024 г. (975 души). Сред обесените са 48 жени, сочи съвместен годишен доклад на двете организации.

Ако Ислямската република "оцелее в настоящата военна криза, съществува сериозна опасност екзекуциите да бъдат използвани още по-често като инструмент за потисничество и репресии“, се казва в доклада, предава БТА.