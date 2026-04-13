Тръмп: Не ме е грижа дали Иран ще се върне на масата на преговорите, ракетите им са изчерпани

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че не го е грижа дали Иран ще се върне за нов кръг преговори, съобщиха Франс прес и "Уолстрийт джърнъл".

"Не ме е грижа дали ще се върнат, или не. И да не се върнат за мен няма значение", каза американският лидер след провала на преговорите с Техеран. Пред репортери в базата Андрюс в Мериленд той посочи, че "армията им вече я няма, а ракетите им са изчерпани", съобщи БТА.

Тръмп потвърди, че тази сутрин американско време САЩ ще наложат блокада на влизането и излизането на кораби от иранските пристанища. Той добави, че много страни работят за осуетяване на продажбите на ирански петрол, и по думите му тези усилия ще бъдат "доста ефективни".