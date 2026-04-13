Ирландия с пакет мерки за намаляване на цените на горивата

По-нататъшни намаления на акцизите върху горивата и отлагане на увеличението на данъка върху въглеродните емисии бяха обявени от ирландския премиер Михол Мартин, след като на спешно правителствено заседание беше постигнато съгласие за реакция на кризата с горивата, предизвикали мащабни протести, предаде ДПА.

Размерът на обявения днес пакет е около 505 млн. евро и е в допълнение към мерките на стойност 250 млн. евро, обявени преди почти три седмици, съобщава БТА.

Протестите – включително блокади на единствената петролна рафинерия в Ирландия и ключови депа – доведоха до прекъсвания на доставките на гориво в цялата страна и предизвикаха ескалираща полицейска реакция, която доведе до арести на фона на сблъсъци между силите на реда и демонстранти.

Участниците – водени предимно от превозвачи, фермери и селскостопански работници – започнаха отделни, но координирани действия във вторник с бавно движещи се автоколони и блокади на магистрали и обекти от критичната инфраструктура, които към вчерашния ден вече постепенно бяха премахнати.

Протестиращите призоваха ирландското правителство да предприеме спешни действия за намаляване на разходите за гориво, които според тях са на неустойчиви нива и ще доведат до фалити.