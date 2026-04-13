Кейко Фухимори води на президентските избори в Перу с по-малко от 1% (Обновена)

Консервативната кандидатка за президент на Перу Кейко Фухимори води с по-малко от един процент на крайнодесния Рафаел Лопес Алиага - 17,17% срещу 16,97%, от вота на избирателите на президентските избори в Перу при преброени 37 процента от гласовете, предаде Ройтерс, позовавайки се на централната избирателна комисия.

Произведените вчера избори за държавен глава на южноамериканската страна бяха белязани от забавяне в работата на редица избирателни секции, като дълго време нямаше яснота кой отива на балотаж, съобщава БТА.

Ако нито един кандидат не събере над 50% от гласовете, за да спечели още на първи тур, двамата претенденти на първо и второ място ще се изправят един срещу друг на балотаж на 7 юни.

Кейко Фухимори е дъщеря на бившия президент Алберто Фухимори, осъден през 2010 г. на 25 години затвор по обвинение в престъпления срещу човечеството, убийства, отвличания и нарушаване на човешките права.