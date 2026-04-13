Крайнодесен израелски министър посети джамията "Ал Акса" в Йерусалим

Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир посети комплекса на джамията "Ал Акса" в Йерусалим, като заяви, че се стреми към разширяване на достъпа за вярващите евреи, което предизвика осъждане от страна на Йордания, предаде Ройтерс.

Комплексът, разположен в обградената със стени историческа част на Йерусалим, е една от най-невралгичните точки в конфликта в Близкия изток. Наричан от евреите Храмовият хълм, той е най-свещеното място в юдаизма и третото по святост в исляма, припомня БТА.

Съгласно деликатно споразумение с мюсюлманските власти, сключено преди десетилетия, комплексът се управлява от йорданска религиозна фондация, а евреите могат да го посещават, но не могат да се молят там. В миналото подозренията, че Израел ще промени правилата, са предизвиквали възмущение сред мюсюлманите и изблици на насилие.

"Днес се чувствам като собственик тук", каза Бен-Гвир във видео, заснето на мястото и разпространено от неговата канцелария. "Все още има какво да се направи, какво да се подобри. Продължавам да настоявам премиерът (Бенямин Нетаняху) да прави все повече и повече – трябва да продължаваме да се издигаме все по-високо и по-високо."

В изявление на йорданското Външно министерство се посочва, че то смята посещението на Бен-Гвир за нарушение на споразумението за статуквото на мястото и за "оскверняване на неговата святост, осъдителна ескалация и неприемлива провокация".

Говорителят на Бен-Гвир заяви, че министърът иска разширяване на достъпа и разрешения за молитва за еврейските посетители. Той също така заяви, че Бен-Гвир се е молил на мястото.

Засега няма коментар от канцеларията на Нетаняху. При предишни негови посещения и изявления от канцеларията му следваше бърза реакция, обявяваща, че няма промяна в политиката на Израел на запазване на статуквото.

Мюсюлманските, християнските и еврейските светилища, включително "Ал Акса", бяха до голяма степен затворени за посетители по време на войната с Иран. Днес, след посещението на Бен-Гвир, не се наблюдаваха признаци на безредици.