Мицотакис за изборната победа на Мадяр: Голяма вечер за Унгария и за Европа

Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис поздрави унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр за голямата му победа на парламентарните избори в Унгария вчера, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

В публикация в платформата Екс Мицотакис написа снощи: „Голяма вечер за Унгария и за Европа! Поздравления за @magyarpeterMP за впечатляващата победа“.

При обработени 97,35% от протоколите от цялата страна опозиционната дясноцентристка партия ТИСА получава 138 депутатски мандата в 199-местния парламент при спечелени 53,65% от гласовете за партийните (пропорционалните) листи. ФИДЕС ще има 55 депутати, като получава 37,76% от гласовете за партийни листи, съобщи БТА.

Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

