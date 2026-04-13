18 хил. аптеки стачкуват в Италия

Базови услуги ще получават италианците от фармацевтите по време на стачката. СНИМКА: АРХИВ

24-часова национална стачка на частните аптеки се провежда в Италия днес - над 18 хиляди в страната.

Стачката обхваща над 76000 фармацевти и служители в частните аптеки, обявена е трите главни синдиката. Причината за протеста е, че не е подновяван Националният колективен трудов договор, изтекъл през август 2024 г., което трябва да стане чрез Националната федерация на аптеките Federfarma, предаде БНР.

Фармацевтите се борят за вдигане на заплатите им заради повишените разходи за живо, пълно признаване на стажа и увеличаването на нарастващите отговорности на персонала.

Исканията са за и коректни условия в графиците и работните смени, по-големи гаранции за майчинство и болести, инвестиции в професионалното обучение, укрепване на синдикалните отношения и по-модерна организация на работа.

На демонстрация в Рим се очакват стачници от цялата страна. Според закона обаче и по време на стачка частните аптеки са длъжни да гарантират базови услуги.

