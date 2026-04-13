Тръмп: НАТО ни изостави, финансираме отбраната им с трилиони

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към НАТО и коментира ескалиращото напрежение около Иран, след като слезе от борда на Air Force One в щата Мериленд в неделя, съобщава "Фокс нюз".

Тръмп заяви, че иранските военноморски сили са били „унищожени" в навечерието на планирана енергийна блокада.

„Тяхната армия е унищожена. Целият им флот е под водата. Знаете, че 158 кораба са загубени. Флотът им вече го няма. Повечето им съдове за поставяне на мини също са унищожени", каза той.

„Други държави работят така, че Иран да не може да продава петрол", добави президентът.

Тръмп подчерта и енергийната независимост на Съединените щати, като заяви, че международни кораби вече се насочват към американски пристанища, за да зареждат петрол, който впоследствие транспортират към други пазари.

В изказването си той отправи остра критика към съюзниците от НАТО, като постави под въпрос ангажимента на Вашингтон към алианса. „Много съм разочарован от НАТО. Те не бяха до нас. Ние плащаме трилиони долари за НАТО, а те не бяха до нас", заяви Тръмп.

Президентът допълни, че макар съюзниците да започват да оказват подкрепа, според него това се случва твърде късно. „Сега искат да се включат, но реална заплаха вече няма", каза той.

Тръмп отново постави под въпрос ролята на алианса по отношение на Русия, като заяви, че дългогодишните американски разходи за отбрана в този контекст ще бъдат „сериозно преразгледани".

В публикация в социалната мрежа Truth Social от 31 март той отправи директно послание към съюзниците: „Ще трябва да започнете да се учите да се защитавате сами. САЩ повече няма да бъдат там, за да ви помагат, както и вие не бяхте там за нас."

Коментарите му идват след среща в Белия дом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, проведена през миналата седмица, по време на която американският президент отново критикува алианса за недостатъчна подкрепа към САЩ.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит също коментира темата, като заяви: „Тъжно е, че НАТО обърна гръб на американския народ през последните шест седмици, при положение че именно американците финансират тяхната отбрана."