Канцлерът на Австрия: Радвам се на сътрудничествот...

Вучич, съюзник на Орбан, се надява и след изборите в Унгария да продължи сътрудничеството

Сръбският президент Александър Вучич Снимка: Снимка: Twitter/@ultimahoraenx

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави Петер Мадяр за победата на неговата партия ТИСА на парламентарните избори в Унгария в неделя, съобщи БТА по информация на регионалната телевизия Ен 1.

„Поздравления за Петер Мадяр за изборната му победа. Уверен съм, че силното сътрудничество между Унгария и Сърбия ще продължи да се развива", написа Вучич в публикация в платформата Екс.

Той изрази и благодарност към досегашния унгарски премиер Виктор Орбан „за това, че допринесе тези отношения да станат възможни".

Орбан е възприеман като съюзник на Вучич. Според политически анализатори и сръбската опозиция падането на Орбан от власт може да окаже влияние и върху управлението в Сърбия, коментира телевизията.

