Стреляха по дома на шефа на OpenAI

Жилището на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман в Сан Франциско е било обстрелвано. Това се случва само два дни, след като мъж беше арестуван за хвърляне на коктейл „Молотов“ по дома му, съобщи полицията.

Полицейското управление на Сан Франциско арестува двама души, за които се твърди, че са произвели изстрели от превозно средство по дома на Алтман рано сутринта в неделя.

25-годишната Аманда Том и 23-годишният Мухамад Тарик Хюсеин са били арестувани в друго жилище в Сан Франциско, съобщи полицията. Издадена е била заповед за претърсване на адреса, като служителите са иззели три огнестрелни оръжия. Не е ясно дали заподозрените умишлено са насочили атаката към дома на Алтман.

Жилището на Алтман е било обект на нападение с коктейл „Молотов“ само преди два дни, съобщиха Полицейското управление на Сан Франциско и OpenAI.

Инцидентът се е разиграл около 4:00 ч. сутринта в петък, когато някой е хвърлил запалително разрушително устройство по къщата, което е подпалило външната врата. Няма пострадали.

Заподозреният е избягал пеша, но полицията е разпространила описанието му сред служителите. След час те са се отзовали в централата на OpenAI, където мъж е заплашвал да подпали сградата. Служителите разпознали, че това е същият човек, заподозрян за инцидента от по-рано.

20-годишният мъж е бил арестуван. Обвиненията предстоят да бъдат повдигнати.

Окръжната прокуратура на Сан Франциско е заявила пред ABC News, че може да отнеме седмица, докато се вземе решение дали случаят да бъде разгледан на местно или федерално ниво и дали ще бъдат повдигнати обвинения.

Източници, запознати със случая, са съобщили пред ABC News, че разследващите се опитват да разберат инцидента и мотива. Все още не е ясно дали става дума за случай, свързан с психично здраве, недоволен настоящ или бивш служител, или някаква форма на тероризъм, казват източниците.

Компанията заяви, че ситуацията е под контрол и няма непосредствена заплаха за нейните офиси.

„Оценяваме колко бързо Полицейското управление на Сан Франциско реагира за това да се гарантира безопасността на нашите служители“, се казва в изявление на OpenAI. „Съдействаме на органите на реда в тяхното разследване“.

Алтман коментира инцидента в дълга публикация в петък, в която сподели снимка на семейството си „с надеждата, че това може да разубеди следващия човек да хвърли коктейл „Молотов“ по дома ни, независимо какво мисли за мен“, съобщава бТВ.