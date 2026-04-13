Днес в Хайнан бе открито Китайското международно изложение за потребителски стоки

Шестото издание на Китайското международно изложение за потребителски стоки ще се проведе от 13 до 18 април в Хайнан. Пресцентърът на изложението ще бъде официално открит днес в 14:00 часа, съобщи КМГ.

Главното място на изложението е Международният изложбен център в Хайнан. Подредбата на щандовете там в осемте тематични зали вече е изцяло завършена, а характерни експонати като интелигентни очила, летящи автомобили и сервизни роботи вече привличат вниманието на изложителите и журналистите.

На това издание беше създаден специален център за обслужване на купувачи, както и платформа за свързване между доставчици и купувачи. Като първото изложение на национално ниво след старта на функционирането на Хайнанската зона за свободна търговия, на място е обособена и специална зона за представяне на нейните политики.