Фицо поздрави Мадяр и се надява да се възстанови нефтопроводът "Дружба"

Премиерът на Словакия и основен партньор на Виктор Орбан в ЕС, Роберт Фицо, поздрави лидера на Тиса Петер Мадяр за победата му на изборите в Унгария. Фицо изрази готовност да сътрудничи с новото правителство, предимно в енергийния сектор.

„С цялото ми уважение, приемам решението на унгарските граждани, изразено по време на вчерашните парламентарни избори, и съм готов да работя в тясно сътрудничество с новия министър-председател на Унгария, когото поздравявам за резултатите от изборите", написа словашкият премиер, добавяйки, че целите на страната „остават непроменени".

Отделно Фицо подчерта съвместния подход с Унгария за защита на енергийните интереси.

„ Вярвам, че Словакия, Унгария и Централна Европа като цяло все още имат голям интерес от възобновяването на нефтопровода „Дружба", написа той.

Освен това Братислава подкрепя възстановяването на формата на Вишеградската група, която включва също Полша и Чехия, и набляга на осигуряването на подходящи условия за националните малцинства.

Парламентарните избори в Унгария се проведоха на 12 април. След преброяване на 98,32% от гласовете, Тиса води, като партията на Петер Мадяр спечели 138 места в парламента, Фидес - 55 места, а „Нашата родина" - 6.