В Хонконг беше открита срещата на върха към Световната интернет конференция за Азиатско-тихоокеанския регион

На 13 април в Конгресния и изложбен център в Хонконг се проведе церемония по откриването на срещата на върха към Световната интернет конференция за Азиатско-тихоокеанския регион, съобщи КМГ.

Двудневната среща ще премине под надслов „Цифров интелект за иновативното развитие: Изграждане на общност на споделена съдба в киберпространството". Форумът се фокусира върху използването на цифрови технологии за стимулиране на регионалното икономическо развитие.

На събитието присъстваха управителят на специалния административен район Хонконг Джон Ли Ка-чиу, ръководители на службите на централното правителство на КНР в Хонконг и гости от различни сектори. Срещата на върха ще включва шест подфорума, обхващащи теми като иновации и приложения на интелигентни агенти, цифрови финанси, управление на сигурността на изкуствения интелект, интелигентен начин на живот, дигитално здравеопазване и други.