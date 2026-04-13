ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22652788 www.24chasa.bg

В Хонконг беше открита срещата на върха към Световната интернет конференция за Азиатско-тихоокеанския регион

КМГ

1344
Снимка: Китайска медийна група

На 13 април в Конгресния и изложбен център в Хонконг се проведе церемония по откриването на срещата на върха към Световната интернет конференция за Азиатско-тихоокеанския регион, съобщи КМГ.

Двудневната среща ще премине под надслов „Цифров интелект за иновативното развитие: Изграждане на общност на споделена съдба в киберпространството". Форумът се фокусира върху използването на цифрови технологии за стимулиране на регионалното икономическо развитие.

На събитието присъстваха управителят на специалния административен район Хонконг Джон Ли Ка-чиу, ръководители на службите на централното правителство на КНР в Хонконг и гости от различни сектори. Срещата на върха ще включва шест подфорума, обхващащи теми като иновации и приложения на интелигентни агенти, цифрови финанси, управление на сигурността на изкуствения интелект, интелигентен начин на живот, дигитално здравеопазване и други.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

MILA.BG

Последно от

