Китайски учени преодоляха ключови пречки пред производството на водород от морска вода

Екип от китайски учени предложи нова системна рамка за оценка на индустриалното приложение на директната електролиза на морска вода за производство на водород, осигурявайки теоретична основа за развитието на морската индустрия за „зелен" водород, съобщи КМГ.

Според статия, публикувана в списание Nature Reviews Clean Technology, изследователи от Съчуанския и Шънджънския университети са включили в анализа реалните условия в морската среда, разширявайки така разбирането за целия процес – от микроскопичните химични процеси до практическото инженерно приложение.

Технологията позволява използването на морска вода и офшорна възобновяема енергия за производство на водород, но нейното внедряване среща сериозни предизвикателства. Сред тях са променливият химичен състав на водата, влиянието на вятъра и вълните, както и корозията от солни аерозоли, които затрудняват преминаването от лабораторни разработки към индустриален мащаб.

Проучването анализира основните механизми на процеса и оценява възможностите и ограниченията при неговото мащабиране. За първи път е предложен ясен критерий, който свързва процесите на микроскопично ниво с работата на реални системи, преодолявайки дългогодишното разминаване между теорията и инженерната практика.

Освен това учените са създали цялостна оценъчна рамка, която обхваща свойствата на материалите, процесите на взаимодействие, конфигурацията на устройствата, влиянието на морската среда и съвместимостта с възобновяеми източници. Това дава конкретни и измерими насоки за оптимизиране на производството на водород от морска вода и за внедряването му в голям мащаб.