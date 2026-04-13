Пролетният чай носи енергия и здраве

Пекин обяви пакет от 10 мерки за засилване на връзките с Тайван

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Китай представи пакет от 10 политики и мерки за разширяване на обмена и сътрудничеството с остров Тайван, обхващащи области като инфраструктура, транспорт, търговия, младежки обмен и култура, съобщи КМГ.

Инициативата идва след първата от десетилетие насам визита на делегация на партията „Гуоминдан" в континенталната част на страната, по време на която бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на връзките между двата бряга.

Сред ключовите мерки е създаването на редовен механизъм за комуникация между „Гуоминдана" и Китайската комунистическа партия на основата на „Консенсуса от 1992 г." и противопоставянето на независимост на Тайван.

Пакетът включва и конкретни икономически и инфраструктурни инициативи, като насърчаване на съвместно използване на водни, електроенергийни и газови ресурси между крайбрежната провинция Фудзиен и островите Дзинмън и Мадзу, възможно изграждане на мостове между континента и островите, възстановяване на директните пътнически полети, улесняване на достъпа на тайвански селскостопански и рибни продукти до пазара в континенталната част на страната и подкрепа за малки и средни предприятия от Тайван да развиват бизнес на континента.

Предвиждат се и мерки за разширяване на търговските канали, включително участие на тайвански производители в изложения, както и създаване на нови пазари за малки стоки.

В социалната и културната сфера се планира изграждане на постоянна платформа за младежки обмен, както и допускане на тайвански телевизионни продукции и участие на тайвански творци в индустрията за кратки видеа на континента.

Китай също така ще насърчи възобновяването на индивидуалните туристически пътувания между двата бряга, които бяха прекратени през 2019 г.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

