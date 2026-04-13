Мащабно изложение по случай 40 г. от Чернобилската ядрена авария е открито в Германия

Така изглежда корпусът на АЕЦ “Чернобил”, сниман през 2006 г. от пратеника на “24 часа” Пиер Петров. 10 г. по-късно - през 2016 г., на взривения реактор бе поставен нов предпазен щит, който преди броени месеци пък бе ударен от руски дрон.

Мащабно мултимедийно изложение под наслов „Чернобилската катастрофа: 40 години тук и все още много актуална" бе открито в Германия, предаде БТА по информация на Укринформ.

Ядрената авария стана на 26 април 1986 г. Изложбата ще бъде до 27 април в църквата „Свети Николай" в Потсдам.

Проектът „Ядрен белег: минало, настояще, бъдеще", който обединява украински и международни творци, има за цел да напомни на света за крехкостта на ядрената безопасност в контекста на съвременната война.

Уредникът на изложбата Олга Ковалевска подчерта, че проектът говори на публиката чрез универсалния език на изкуството, обединявайки усилията на Украйна и целия свят. Организаторите подчертават, че днес темата за Чернобил вече не е просто история.

„Русия продължава да крие архиви за трагедията и, страхувайки се от историческата истина. Москва играе опасна игра, като завзема атомни електроцентрали, превръщайки ги в театър на бойни действия и инструмент за ядрен шантаж. Днес, 40 години след аварията, не само Украйна, но и целият свят е заложник на подобно поведение", подчертаха организаторите.

