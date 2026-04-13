Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след 32-часово примирие

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден и белязано от обвинения за масови нарушения и от двете страни, предаде Франс прес, като се позова на изявления от двете държави.

Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла срещу Украйна 98 дрона, от които 87 са били свалени. От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта е спряло 33 украински дрона, предаде БТА.

По време на 32-часовото прекратяване на огъня, което започна в 16:00 ч. в събота, Киев и Москва взаимно се обвиняваха, че са нарушили примирието стотици пъти.

Украинската полиция съобщи днес, че вчера, преди изтичането на обявеното примирие, руска атака с дрон е причинила смъртта на един човек в град Дружкивка, в украинската Донецка област, информира Ройтерс. Руски удар е взел жертва и малко след полунощ днес, след като срокът примирието свърши, в град Краматорск, добавя агенцията.

Украинският президент Володимир Зеленски прие прекратяването на огъня, предложено от неговия колега Владимир Путин, като заяви, че страната му ще отговори "с удар на удара" за всяко едно от нарушенията от страна на Русия, припомня АФП. Двете армии взаимно се обвиниха в стотици артилерийски удари, удари с дронове, включително срещу мирни жители, и няколко наземни атаки.

В събота Володимир Зеленски заяви, че би било "правилно" прекратяването на огъня да бъде удължено, като уточни, че е отправил предложение към Москва.

Но Кремъл изключи тази възможност, освен ако Киев не се подчини на условията, които той поставя за прекратяване на тази война, предизвикана от масираната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Москва изисква от Киев политически и териториални отстъпки, по-специално пълно изтегляне от източната област Донецк, която е частично под руски контрол. Тези изисквания се отхвърлят от украинската страна, която си смята за равни на капитулация.