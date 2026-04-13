Мерц: Изборите в Унгария показват устойчивостта на демокрациите спрямо външни намеси

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази облекчение, че резултатите от изборите в Унгария бяха толкова категорични в полза на партия ТИСА, и заяви, че победата на Петер Мадяр над националистическия лидер Виктор Орбан показва, че демократичните общества все още са устойчиви на руската пропаганда, предаде Ройтерс.

"Тази победа показва, че нашите демократични общества очевидно са много по-устойчиви на руската пропаганда и продължаващата външна намеса в национални избори", заяви Мерц на пресконференция в Берлин, предаде БТА.