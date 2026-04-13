Британският премиер отказва да се присъедини към американската блокада на Ормузкия проток

Британският премиер Киър Стармър отказа да се присъедини към наложената от американския президент Доналд Тръмп блокада на Ормузкия проток, която може да утежни икономическото положение на британците с по-високи цени на горивата, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Тръмп обяви, че от днес американската армия ще спира танкерите по ключовия маршрут за превоз на петрол и газ - ход, който се очаква допълнително ще повиши цените на петрола.

Предвижда се Стармър да обсъди разходите за живот с местни граждани при днешното си посещение в град Манчестър, предаде БТА.

Министърката на финансите Рейчъл Рийвс ще пътува тази седмица до Вашингтон за срещи на Международния валутен фонд, след като предупреди, че „войната в Иран ще има висока цена за британските семейства и за бизнеса" в Обединеното кралство.

От друга страна днес парламентът възобновява работата си след великденска ваканция, без да се вижда решение на кризата в Близкия изток, отбелязва Пи Ей Мидия.

Тръмп обяви блокадата на корабоплаването, след като мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад приключиха без сделка, като двете страни се обвиняваха взаимно за липсата на споразумение.

Американският президент добави, без да дава подробности, че и „други държави ще бъдат замесени в тази блокада".

Великобритания „спешно работи с Франция и други партньори, за да сформира широка коалиция за защита на свободата на корабоплаването", заяви говорител на правителството в Лондон.

Стармър и френският президент Еманюел Макрон се споразумяха за необходимостта от работа с широка коалиция от партньори по въпроса в телефонен разговор, обявиха от „Даунинг стрийт" 10.

Тази седмица Великобритания ще бъде домакин на нови разговори за повторно отваряне на морския маршрут с коалиция от държави, на които ще се търсят и начини за подкрепа на устойчив край на конфликта и за засилване на международния дипломатически натиск върху Иран за повторно отваряне на протока, включително чрез санкции.