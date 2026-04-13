Над 20 държавни и правителствени ръководители на Дипломатическия форум в Анталия

Ердоган очаква да се включи и президентът на Сирия

Световни лидери и правителствени представители ще се съберат на Петия Дипломатически форум в турския град Анталия (ADF2026) на 17 – 19 април, който ще се проведе под мотото „Преминаване през несигурността на един променящ се свят", съобщи БТА по информация на Анадолската агенция.

Форумът ще бъде под егидата на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, а негов домакин ще бъде Министерството на външните работи на Турция.

Според турски дипломатически източници на него се очаква да присъстват повече от 20 държавни и правителствени ръководители, около 15 вицепрезиденти и заместници на държавни лидери, както и над 50 министри, сред които и повече от 40 външни министри.

Общо във форума ще участват повече от 460 високопоставени представители, 75 от които ще представляват международни организации. Броят на участниците в събитието ще бъде почти 5000 от над 150 страни.

В рамките на форума ще има повече от 40 различни събития и панелни дискусии, фокусирани върху глобалната несигурност, трансформационните процеси и регионалните събития в сферите на политиката, икономиката, околната среда и технологиите.

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан се очаква да участва в няколко срещи в рамките на форума, сред които третата министерска среща на Балканската платформа за мир, осемстранна среща, посветена на ситуацията в ивицата Газа, неформална среща на външните министри на Организацията на тюркските държави и среща Турция – Пакистан – Саудитска Арабия – Египет.

Миналата седмица Фидан даде да се разбере, че на форума се очаква и сирийският президент Ахмед Аш Шараа.