Скандал на летището в Атина: Турската певица Исин Караджи е обявена за нежелана в Гърция

Напрежение възникна на международното летище в Атина днес 13 април, след като турската певица Исин Караджи бе спряна от граничните власти и обявена за нежелано лице на територията на страната.

По информация от местни източници, изпълнителката е пристигнала в гръцката столица с частно пътуване, но при рутинна проверка на документите ѝ е било отказано влизане. Тя е била задържана за няколко часа в транзитната зона на летището, преди да бъде качена на полет обратно извън Гърция.

Любопитен момент в случая е, че част от придружаващите я лица са получили разрешение да влязат в страната, което допълнително засили въпросите около причините за решението на властите.

Неофициално се посочва, че мярката е свързана с нейни предишни публични изяви и музикални участия, съдържащи политически и националистически послания. Подобни прояви често попадат под засилено внимание в контекста на отношенията между Турция и Гърция.

Самата Караджи коментира случая в социалните мрежи, като потвърди, че е била задържана и впоследствие върната. Тя подчерта, че приема случилото се спокойно, но го определи като показателно за отношението към артисти с ясно изразена позиция.

Към момента гръцките власти не са излезли с официално подробно обяснение, а случаят продължава да предизвиква реакции както в медиите, така и сред феновете на певицата.