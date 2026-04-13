Канцлерът на Австрия: Радвам се на сътрудничеството с Мадяр като съсед, съпартиец и европеец

Канцлерът на Австрия Кристиан Щокер поздрави лидера на унгарската партия ТИСА Петер Мадяр за победата на произведените вчера парламентарни избори в Унгария, съобщи БТА по информация на сайта на всекидневника „Кроненцайтунг".

В поздравителния адрес се посочва, че унгарците са отхвърлили с преобладаващо мнозинство деструктивното противопоставяне и са избрали проевропейско бъдеще. „Като съсед на Унгария, като съпартиец в Европейската народна партия и като европеец се радвам на нашето сътрудничество", заяви канцлерът.

Радост изрази и вицеканцлерът Андреас Баблер. „След 16 години преустройство на системата Орбан най-накрая беше отхвърлен. Това дава шанс Унгария отново да се върне към демократичните основни ценности", написа лидерът на Австрийската социалдемократическа партия в първата си реакция.

Външната министърка Беате Майнъл-Райзингер определи победата на Мадяр като „много добра новина". Резултатите от изборите в Унгария сочат решение за посоката на развитие на цяла Европа, „далеч от корупцията и руското влияние, към конструктивно сътрудничество", написа тя в социалната мрежа Екс, изразявайки радостта си от възможността да задълбочи двустранните отношения със съседната страна и да започне ново сътрудничество на европейско равнище в интерес на Австрия, Унгария и Европа.

„Преди всичко се радвам за многото унгарки и унгарци, които никога не са се отказали от желанието си да бъдат част от европейското семейство. Добре дошли отново, скъпи съседи!", добави Майнъл-Райзингер.

Тя коментира и падането на Орбан от власт. „През последните седмици имаше редица медийни съобщения, които подсказват, че унгарското правителство е установило постоянна връзка с Москва. Очаквам обвиненията да бъдат изяснени изчерпателно", като иска да включи това в дневния ред на следващия съвет на външните министри на ЕС.

Лидерката на Зелените Леоноре Гевеслер заяви: „Този резултат е силен сигнал - и за Европа. Защото дава надежда за промяна и политическо ново начало". Ръководителят на Зелените в европарламента Томас Вайц написа в социалните мрежи, цитиран от "Кроненцайтунг": „ Изборите са доказателство за жизнеспособността и силата на демокрацията, дори в авторитарни системи. Това е знак и извън Унгария: днес Орбан беше отстранен от властта, а утре ще бъде Доналд Тръмп".

„Разочарованието на хората в Унгария е голямо и днес Орбан получи сметката за това" коментира лидерът на групата на Австрийската социалдемократическа партия в Европейския парламент и призова отново за премахване на принципа на единодушие в Европейския съвет.