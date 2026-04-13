Турция е притеснена от предлаганите от САЩ и Иран регулации на движението през Ормузкия проток

Хакан Фидан СНИМКА: X/ @HakanFidan

Турският министър на външните работи Хакан Фидан коментира ситуацията в Близкия изток в интервю за Анадолската агенция, като изрази притеснения от затварянето на Ормузкия проток и предложените от САЩ и Иран нови регулации за преминаване, предаде БТА.

По време на интервюто Фидан подчерта, че според него САЩ и Иран ясно осъзнават необходимостта от подписаното наскоро временно прекратяване на огъня между тях, като същевременно изрази притеснение от предложените от Вашингтон и Техеран нови регулации за преминаване през водния път. „Това, което целият свят иска, е движението през Ормузкия проток да не бъде възпрепятствано", каза още той, като подчерта, че позицията на Турция по темата е, че възстановяването на движението през протока трябва да стане по мирен път и чрез дипломация. „Намесата на международни въоръжени мироопазващи сили в този процес би била много трудна", коментира още Фидан.

Коментирайки актуални въпроси, свързани с политиката на Израел, Фидан заяви, че „Израел не може да живее без врагове след Иран" и предупреди, че в момента израелският премиер Бенямин Нетаняху „се стреми да обяви Турция за новия си враг".

„Ние виждаме голям проблем в Сирия. Това е голям риск за нас. В момента Израел не предприема действия срещу Сирия заради продължаващата война в Иран, но това не означава, че по-късно няма да бъдат предприети такива. Когато дойде времето, Израел ще иска да го направи", допълни Фидан, като подчерта, че според него страните в Близкия изток трябва да се ангажират с териториалната цялост, суверенитета и сигурността на всяка една от тях в рамките на общ пакт за сигурност.

