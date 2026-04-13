Пролетният чай носи енергия и здраве

Албанец е арестуван с около 20 кг канабис и почти 2 кг кокаин в Солун

Гръцката полиция.

Албански гражданин на 43 години е бил задържан от властите в гръцкия град Солун за притежание на големи количества наркотици и незаконно оръжие, съобщи местният информационен портал voria.gr по информация на гръцката полиция.

Заподозреният е бил задържан в събота в западната част на Солун, като в автомобила му са били открити 2 пакета необработен канабис с обща маса от 2,212 кг.

При претърсване на жилището му в подземно помещение са открити още 17 опаковки канабис с маса от 18,451 кг, 13 опаковки кокаин с обща маса от 1,89 кг, незаконен пистолет с пълнител и 18 патрона, както и 2 прецизни електронни везни. Иззет е и автомобилът му.

