Папа Лъв XIV: Не се страхувам от Тръмп, ще продължа да съм срещу войната

Папа Лъв XIV заяви, че ще продължи да се обявява срещу войната въпреки критиките от страна на Доналд Тръмп, съобщи агенция "Асошиейтед Прес".

На борда на папския полет към Алжир, където първият папа от САЩ започва 10-дневна обиколка в 4 африкански държави, понтификът също така сподели, че се злоупотребява с християнското послание.

„Не искам да влизам в дебат с него. Не смятам, че с посланието на Евангелието трябва да се злоупотребява по начина, по който някои хора го правят", коментира Лъв XIV.

„Ще продължа да се изказвам срещу войната, стремейки се да насърчавам мира, диалога и многостранните отношения между държавите, за да се търсят справедливи решения на проблемите", каза той.

„Твърде много хора страдат в света днес. Твърде много невинни хора биват убивани. И мисля, че някой трябва да се изправи и да каже, че има по-добър начин", допълни светият отец.

В отговор на въпрос за отношенията си с Вашингтон, папата беше категоричен: „Не изпитвам страх от администрацията на Тръмп."

Тръмп обвини римския първосвещеник, че е "слаб" по отношение на борбата с престъпността и "ужасен по отношение на външната политика", след като религиозният лидер разкритикува външната и имиграционната политика на Тръмп, съобщиха агенциите. Освен това настоя, че нямало да бъде избран американски папа, ако самият той не бил в Белия дом.

В неделя американският президент разкритикува становищата на папата за глобалните конфликти с думите, че не иска папа, който смята за приемливо Иран да притежава ядрени оръжия и който се противопоставя на американските действия във Венецуела за борба с трафика на наркотици.

Той обвини Лъв, че се е обединил с политическите му противници от радикалната левица и го призова "да се стегне".