Пролетният чай носи енергия и здраве

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Франция и Великобритания организират конференция за отпушване на Ормузкия проток

2176
Ормузкия проток Снимка: КАДЪР: Google Maps

Еманюел Макрон обяви, че Франция и Обединеното кралство ще организират в най-скоро време международна конференция с държави, готови да се включат в многонационална мисия за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

По думите на френския президент инициативата предвижда създаването на „строго отбранителна" мисия, която ще бъде независима от воюващите страни в региона и ще бъде разположена веднага щом обстановката го позволи. Целта е да се гарантира сигурното преминаване на търговски кораби през един от най-важните енергийни маршрути в света.

От своя страна британските власти също потвърдиха, че работят за формирането на широка международна коалиция съвместно с Франция и други партньори. Лондон подчертава, че корабоплаването в протока трябва да остане свободно и да не бъде обект на ограничения или допълнителни такси.

В същото време Макрон призова за активизиране на дипломатическите усилия с цел бързо и устойчиво разрешаване на конфликта в Близкия изток, подчертавайки, че политическият диалог остава ключов за избягване на по-нататъшна ескалация, съобщава Нова телевизия.

Ормузкия проток

