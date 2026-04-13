17 млн. заподозрени лица по различни разследвания на прокуратурата за 2025 г. в Турция

В годишния си доклад за 2025 г. министерството на правосъдието на Турция съобщи, че в рамките на прокурорските досиета, от които през миналата година са образувани различни разследвания, са вписани общо 16 773 992 заподозрени лица, съобщи БТА по информация на сайта „Търкиш минит".

Според доклада 10 047 209 вписвания на заподозрени лица са пренесени от 2024 г., а 6 726 783 са свързани с досиета, открити през 2025 г. Общият брой се равнява на около 19,5 процента от населението на Турция, което в края на 2025 г. е малко над 86 милиона души. Това обаче не означава, че близо един на всеки пет души в Турция е бил заподозрян през миналата година, тъй като дадени лица могат да са вписани като заподозрени по няколко различни разследвания. Общият брой също така включва и юридически лица, а не само физически.

Данните са публикувани на фона на дългогодишната критика към правната система на Турция от европейски институции и правозащитни организации. В доклада си за Турция за 2025 г. Европейската комисия заяви, че съдебната система остава под влияние на изпълнителната власт и действа избирателно срещу опозиционни фигури и избрани длъжностни лица, като същевременно не изпълнява ключови решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и решения на Конституционния съд на Турция.