Русия е готова да приеме ирански обогатен уран при евентуална сделка със САЩ

Русия е готова да приеме ирански обогатен уран като част от евентуално мирно споразумение със САЩ, съобщи Кремъл.

„Това предложение беше отправено от президента Владимир Путин в контакти както със САЩ, така и с държави от региона", заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

По думите му офертата остава в сила, но засега не е реализирана.

САЩ отказаха да приемат обогатяването на уран като част от плана за постоянно прекратяване на огъня с Иран. Въпреки това според ръководителя на Организацията за атомна енергия на Иран (ОАЕИ) Мохамад Еслами защитата на правото на Ислямската република да обогатява уран е необходим елемент от преговорите за спиране на огъня със САЩ.

Ден преди това американският президент Доналд Тръмп твърдеше, че обогатеният уран на Иран ще бъде „напълно уреден" в рамките на всяко мирно споразумение - ключов въпрос след война, частично насочена, по думите му, към гарантиране, че Иран никога няма да придобие ядрено оръжие.

„Това ще бъде перфектно уредено, иначе не бих се споразумял", заяви той, без да дава подробности, съобщи бТВ.