Пролетният чай носи енергия и здраве

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Кремъл: Надяваме се на прагматични контакти с новото ръководство на Унгария

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Руското президентство каза днес, че уважава вота на унгарците, след като партията на проевропейския консерватор Петер Мадяр победи съюзника на Русия Виктор Орбан, съобщи БТА по информация на Франс Прес.

"В Унгария направиха своя избор. Ние уважаваме този избор. Възнамеряваме да продължим прагматичните си контакти с новите унгарски власти", заяви на пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Каквито и да са действията на новото ръководство на Унгария - навярно трябва да се въоръжим с търпение и да видим какво ще стане", допълни той.

По думите му вотът няма да повлияе на "развитието на руско-украинския конфликт". Песков изрази мнение, че европейските страни следват политика за продължаване на тази война и че всячески способстват за това тя да не свърши.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Четете още

Още от Русия

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”