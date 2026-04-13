Брюксел готов да размрази 35 млрд. евро за Унгария

Европейската комисия е започнала "незабавно взаимодействие" с Петер Мадяр след убедителната му победа на унгарските избори в неделя, като настоява той да поправи отношенията на страната с Украйна и да започне дълго исканите реформи за отключване на 35 милиарда евро от замразените фондове на ЕС, предаде "Файненшъл таймс".

Длъжностни лица на ЕК, информирани за първоначалните дискусии между Брюксел и Будапеща, заявиха пред финансово издание, че Мадяр, който си осигури мнозинство с правомощия да променя конституцията на страната, е надминал очакванията им, информира БНР.

"Той има пълноправен мандат да промени нещата... и ние работим с него от първия ден. Нагласата е: нека удвоим усилията си. Ако те изпълнят обещанието си, ние също ще го изпълним", казва високопоставен европейски служител пред "Файненшъл таймс".

Двама дипломати от други държави членки на ЕС заявиха, че столиците очакват одобрението от страна на Унгария на европейския заем за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото на Будапеща върху следващия кръг от санкции срещу Русия като ключови показатели за желанието на встъпващия в длъжност министър-председател да поправи дълбоко увредените отношения с ЕС.

Реформирането на съдебната система и службите за сигурност на страната, както и подмяната на ръководството на най-големите ѝ публични институции и държавни предприятия също са от решаващо значение, каза трети дипломат.

Близо 35 милиарда евро от фондовете на ЕС, предназначени за Унгария, са замразени поради редица спорове с Брюксел и отказа на Орбан да приложи изискваните реформи, отбеляза говорител на ЕК. Това включва почти 18 млрд. евро от бюджета на ЕС, блокирани поради това, което Брюксел счита за нарушения на върховенството на закона, повишени рискове от корупция и подкопаване на независимостта на съдебната система. Също така бяха забавени и нисколихвени заеми за унгарската отбрана за 17 милиарда евро.

За да получи тези средствата, Унгария ще трябва да изпълни 27 условия, включително проверки за борба с корупцията и отмяна на решения от ерата на Орбан, считани за нарушаващи правилата на ЕС - от отношението към търсещите убежище до осигуряването на академична свобода.

Служители на Комисията също така очакват бързи преговори с Мадяр и неговия екип за разрешаване на конфликта около отказа на Унгария да спазва решение на Европейския съд, което определи законодателството на Будапеща за убежище като нарушение на правилата на ЕС. Този спор струва на Унгария ежедневна глоба от 1 милион евро, която се е натрупала до близо 900 милиона евро и която Брюксел удържа от дела на страната в бюджета на ЕС.

"Има много лостове за влияние от наша страна. Натискът е върху него и мисля, че иска да изпълни бързо обещанията си", каза европейски служител.

Мадяр заяви, че първото му пътуване в чужбина ще бъде до Варшава и Виена – и двете водени от консервативни проевропейски правителства – преди да се отправи към Брюксел. Но той е посочил, че може да посети Брюксел, преди да положи клетва като министър-председател, за да обсъди замразените средства от ЕС, казаха за финансова издание лица, запознати с дискусиите.

В неделя Мадяр обеща, че ще възстанови демократичните проверки и баланси – нещо, което Орбан открито осмиваше. Унгария ще се присъедини към Европейската прокуратура — която досега нямаше юрисдикция по унгарски случаи на корупция и измами с фондове на ЕС — и ще създаде вътрешна агенция за борба с корупцията.

"За пореден път Унгария ще бъде силен съюзник в ЕС и НАТО", каза Мадяр снощи пред хиляди негови привърженици след победата на "Тиса", на което те му отговориха със скандирания "Европа! Европа!".

Мадяр също така заяви, че обществените медии, чиято новинарска служба беше превърната в пропагандна машина на Орбан, ще бъдат спрени, докато не се осигури отново неутрална дейност.

"Файненшъл таймс" обаче отбелязва, че Брюксел е предпазлив да не повтори действията си след преизбирането на полския премиер Доналд Туск през 2023 г., когато Комисията бързо освободи средства, замразени при предишното дясно правителство. Брюксел се довери на Туск да възстанови независимостта на съдиите, но политиката му беше възпрепятствана от президента на страната, Карол Навроцки, който беше избран миналата година.

"Няма планирани незабавни действия и има дълъг списък от неща, които новото правителство ще трябва да направи, за да получи достъп до тези средства. Това е различна ситуация от тази на Туск, който беше добре познат и беше министър-председател преди това", каза пред финансово издание източник, запознат с първоначалните дискусии на Комисията с Будапеща.