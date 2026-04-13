Папа Лъв XIV започна историческо посещение в Алжир

Папа Лъв XIV пристигна днес в Алжир за историческо посещение – първата папска визита в страната – в началото на 11-дневна обиколка в Африка, предаде БТА по информация на Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато той е подложен на остри критики от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Папата заяви пред медии на път за Алжир, че "няма намерение да влиза в дебати" с Доналд Тръмп и че не се страхува от неговата администрация.

На фона на международна обстановка, обтегната от войната в Близкия изток, американският президент се впусна в остра тирада срещу папата, заявявайки, че "не му е голям фен", след като Лъв XIV произнесе реч срещу конфликта.

В жест, който може да се тълкува като подкрепа за папата, крайнодясната италианска министър-председателка Джорджа Мелони, близка до Тръмп, публикува днес сутринта послание, в което пожелава на папата ползотворно пътуване в четирите африкански държави, отбелязва АФП.

В Алжир папата беше посрещнат с почести и под дъжда от президента Абделмаджид Тебун. При слизането му от папския самолет бяха изстреляни салюти.

Това посещение в Алжир "е много специално", заяви Лъв Четиринадесети при пристигането си в родната земя на Свети Августин, чието учение е вдъхновение за неговото папство. Великият християнски мислител от 4-и век е "много важен мост в междурелигиозния диалог". "Това пътуване представлява изключително ценна възможност да продължим да насърчаваме мира и помирението в дух на уважение и зачитане на всички народи", добави той.

Мирното съжителство ще бъде в центъра на посланието на папата в тази страна с 47 милиона жители, където сунитският ислям е държавна религия.

Като първа спирка от двудневната си визита, Лъв XIV първо отдаде почит пред паметника на мъчениците на жертвите от войната за независимост срещу Франция (1954-62 г.). След това той ще бъде приет от президента Тебун и ще произнесе първата си реч пред властите и дипломатическия корпус.

Пред паметника на мъчениците в Алжир, където се отдава почит на загиналите във войната за независимост срещу Франция (1954–1962 г.) папата призова за "прошка".

"Нека на това място си припомним, че Бог желае мир за всички народи", заяви Лъв XIV, като изрази мнението, че "мирът, който позволява да гледаме към бъдещето с помирен дух, е възможен само чрез прошка".