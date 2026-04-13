ЕК предлага увеличение на произвежданата в ЕС енергия, включително от ядрено гориво

Трябва да увеличим обема на произвежданата в ЕС енергия, включително от ядрено гориво, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след заседание на еврокомисарите, на което бяха обсъдени последиците от кризата в Близкия изток, предаде БТА.

По нейните думи дългосрочните решения са свързани с повече електрификация и с преодоляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива. Тя уточни, че от началото на ударите срещу Иран ЕС е платил 22 милиарда евро повече за внасяните изкопаеми горива.

Според Фон дер Лайен, дори сраженията утре да бъдат прекратени, последиците ще се запазят дълго. Трябва да намалим потреблението на горива, призова председателят на комисията. Фон дер Лайен изброи представените по-рано мерки срещу поскъпването на енергията и изрази надежда те скоро да бъдат одобрени.

Тя призова за тясно съгласуване между държавите от ЕС по отношение на захранването на газовите хранилища и освобождаването на петролните резерви. Фон дер Лайен посочи, че очаква до края на месеца да бъдат одобрени временни мерки за повече гъвкавост при осигуряването на държавна помощ за най-засегнатите от поскъпването на енергията.

Председателят на ЕК заяви, че затварянето на Ормузкия проток нанася огромни щети, докато преговорите са в застой. Фон дер Лайен посочи, че всяко споразумение трябва да отчита тревогите, свързани с ракетната и ядрената програма на Техеран, както и свободното движение през протока. Тревожим се, че ударите по Ливан може да засенчат целия процес, каза тя. Основна поука от последните седмици е, че не може в Близкия изток да има стабилност, докато Ливан гори, добави Фон дер Лайен.