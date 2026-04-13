Стартира вечното дерби, 15 минути без удар във вра...

Фон дер Лайен за изборите в Унгария: Днес е ден за празник

Урсула фон дер Лайен Снимка: 24 часа архив

Днес е ден за празник, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод резултатите от изборите в Унгария. Тя изрази очакване скоро ЕК да започне работа с новото правителство в Будапеща, предаде БТА.

Народът на Унгария поиска връщане на европейския път, това е победа за основните свободи, каза Фон дер Лайен. Тя сравни вчерашното гласуване с унгарската съпротива през 1958 г. и с падането на комунистическия режим в страната през 1989 година. По нейните думи резултатът от изборите, довели до свалянето от власт на премиера Виктор Орбан, прави ЕС по-силен и обединен.

Ще започнем работа с новото правителство веднага, щом е възможно, за да постигнем бърз напредък в полза на унгарците, каза Фон дер Лайен. Предстои много работа, но трябва да се поучим и от уроците - например за преминаване към квалифицирано мнозинство при приемането на европейските решения в областта на външната политика, посочи тя.

Четете още

Още от Европа

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”