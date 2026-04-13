ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стартира вечното дерби, 15 минути без удар във вра...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22653810 www.24chasa.bg

Мъск и Сорос в задочен спор след загубата на Орбан

14480
Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Илон Мъск и Александър Сорос влязоха в задочен спор в Х след изборите в Унгария, довели до загубата на Виктор Орбан.

Народът на Унгария си върна страната! Това е категоричен отпор срещу дълбоко вкоренената корупция и чуждестранната намеса. Това написа в социалната мрежа Х Александър Сорос.

Той е син на Джордж Сорос, който  е американски финансист от унгарски произход, инвеститор и филантроп и основател на фондация „Отворено общество" (OSI).

Мъск отговори на публикация на Александър Сорос в „Х", след като опозиционната партия „Тиса" спечели 138 от 199 места в унгарския парламент

„Организацията на Сорос превзе Унгария", отговори Мъск на Александър Сорос в своята платформа X. Сорос по-рано посочи в публикацията си, че унгарският народ си е върнал страната и категорично отхвърля вкоренената корупция и чуждестранната намеса.

Опозиционната партия „Тиса" спечели 138 от 199 места в унгарския парламент. Бъдещият министър-председател Петер Мадяр, след като спечели мнозинство от две трети, заяви, че са освободили Унгария.

Мадяр обеща да отмени промените от ерата на Орбан в образованието и здравеопазването, да се справи с корупцията, да възстанови независимостта на съдебната система и да премахне широко омразната система на покровителство, известна като NER, която помогна за обогатяването на лоялните към партията и разхищението на държавни ресурси.

За да направи тези промени в конституцията, той се нуждаеше от две трети мнозинство от 133 от 199-те места в унгарския парламент. Въпреки че окончателните резултати все още не са готови, „Тиса" е на път да получи 138.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”