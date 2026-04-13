Мъск и Сорос в задочен спор след загубата на Орбан

Илон Мъск и Александър Сорос влязоха в задочен спор в Х след изборите в Унгария, довели до загубата на Виктор Орбан.

Народът на Унгария си върна страната! Това е категоричен отпор срещу дълбоко вкоренената корупция и чуждестранната намеса. Това написа в социалната мрежа Х Александър Сорос.

Той е син на Джордж Сорос, който е американски финансист от унгарски произход, инвеститор и филантроп и основател на фондация „Отворено общество" (OSI).

Мъск отговори на публикация на Александър Сорос в „Х", след като опозиционната партия „Тиса" спечели 138 от 199 места в унгарския парламент

„Организацията на Сорос превзе Унгария", отговори Мъск на Александър Сорос в своята платформа X. Сорос по-рано посочи в публикацията си, че унгарският народ си е върнал страната и категорично отхвърля вкоренената корупция и чуждестранната намеса.

Опозиционната партия „Тиса" спечели 138 от 199 места в унгарския парламент. Бъдещият министър-председател Петер Мадяр, след като спечели мнозинство от две трети, заяви, че са освободили Унгария.

Мадяр обеща да отмени промените от ерата на Орбан в образованието и здравеопазването, да се справи с корупцията, да възстанови независимостта на съдебната система и да премахне широко омразната система на покровителство, известна като NER, която помогна за обогатяването на лоялните към партията и разхищението на държавни ресурси.

За да направи тези промени в конституцията, той се нуждаеше от две трети мнозинство от 133 от 199-те места в унгарския парламент. Въпреки че окончателните резултати все още не са готови, „Тиса" е на път да получи 138.